Tozé não renova com o Vitória e está na rota de dois clubes

Processo de renovação de Tozé foi iniciado pela SAD vitoriana nos últimos meses de 2018, mas nunca se chegou a uma plataforma de entendimento devido aos valores envolvidos na operação.

O futuro de Tozé não passa pelo Vitória. O médio está em final de contrato, não vai renovar e está a ser disputado por Fenerbahçe e Basaksehir, ambos da Turquia. De resto, emissários destes dois emblemas, acompanhados pelo empresário Deco, estiveram no D. Afonso Henriques a analisar o rendimento do médio no jogo com o Boavista, no último sábado. O facto de o médio estar em fim de contrato, ou seja, prestes a ficar com o passe na mão, é um chamariz poderoso para os clubes.

Contratado em 2015, Tozé sentiu dificuldades para se afirmar nas duas primeiras épocas e na terceira (2017/18) foi emprestado ao Moreirense, com um rendimento altamente proveitoso (32 jogos, onze golos). De regresso a Guimarães para a última temporada de ligação, o jogador entrou cedo nos planos de Luís Castro e ganhou raízes no onze, quase sempre na ala direita. Face a esse rendimento, a SAD iniciou o processo de renovação, embora sem sucesso devido aos valores envolvidos. Sem avanços na negociação, e com o jogador a revelar-se uma peça importante no esquema do Vitória, foi fácil o médio captar a atenção do mercado. Ora, o Fenerbahçe, histórico emblema turco mas a realizar uma época negativa (apenas 13.º lugar) e o Basaksehir (líder destacado e com o primeiro título à vista) estão atentos ao jogador e ambos têm recursos financeiros muito superiores aos do Vitória. Desta forma, aos 26 anos, o médio está em vias de colocar um ponto final na ligação de quatro temporadas ao clube minhoto e a dar o primeiro salto para o estrangeiro.