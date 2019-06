Tapsoba, o central que gosta de marcar penáltis

Internacional do Burkina Faso está a realizar "um sonho": fazer parte da equipa principal.

Depois de ter feito 30 jogos pela equipa B na época passada e ter treinado algumas vezes pela formação principal, Edmond Tapsoba está esta temporada em definitivo no plantel principal. "É um sonho que estou a realizar, ainda tenho muito que aprender com o Venâncio e com o Pedro Henrique, gosto muito do Pedro. Vou fazer tudo para ser opção na equipa principal, fui bem acolhido, estou grato a todos", afirmou o defesa central internacional do Burkina Faso que em 2018/19 fez sete golos, três do quais de penálti. Esse é, aliás, um dos seus pontos fortes, como reconheceu: "Sou forte na saída de bola, no jogo aéreo, no passe longo e na agressividade. Gosto de marcar penáltis", referiu.

Tapsoba falou também do novo treinador, Ivo Vieira. "É um bom treinador, conversa muito comigo. Estou a gostar muito de trabalhar com ele", disse, garantindo que "não é um problema" que o técnico seja exigente com os defesas. "Tenho feito os possíveis para cumprir o que ele pede e sempre me senti confortável com a bola nos pés", completou.