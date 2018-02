Tallo em casa com processo disciplinar: as três hipóteses em cima da mesa

Processo disciplinar está a correr e é possível que se conheça a sentença na próxima semana.

O processo disciplinar instaurado a Tallo devido aos gestos insultuosos dirigidos aos adeptos do Vitória no dérbi do Minho vai desembocar num destes três cenários: multa pecuniária, isto é, a pena mais leve; suspensão sem vencimento por um determinado período de tempo ou a rescisão do contrato. São as molduras penais previstas para estas situações.

O processo disciplinar foi aberto logo no dia seguinte ao jogo com o Braga, procedendo-se depois à reunião de provas, visualização de imagens e depoimento do jogador, suspenso de qualquer atividade no clube enquanto o caso não for resolvido. O ponta de lança marfinense permanece em casa e, não tendo permissão para entrar nas instalações do Vitória, fica com a opção de realizar algum trabalho físico por sua conta, de maneira a não perder o ritmo.

Tratando-se de uma situação urgente, uma vez que não deixa de ser um ativo do clube, Tallo deverá conhecer o resultado do processo disciplinar durante a próxima semana. Contratado fora da janela de transferências de verão, por na altura se encontrar sem clube, o internacional da Costa do Marfim tem contrato com o Vitória até junho de 2020.