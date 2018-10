Premium Taça motiva revolução para Luís Castro: tudo o que deve mudar no onze do Vitória

Em relação ao último jogo do Vitória, que foi com o Marítimo, Luís Castro deverá fazer sete alterações, abrangendo todos os sectores da equipa.

O pontapé de saída do Vitória na Taça de Portugal, esta tarde, frente ao Valenciano, vai ser feito com uma equipa muito diferente da habitual. Luís Castro vai fazer alterações em todos os sectores e, em relação ao jogo anterior, perante o Marítimo, só quatro jogadores deverão manter o lugar no onze. Na lista de mudanças, há dois elementos que se destacam. O brasileiro Dodô vai regressar à competição após uma paragem de quase dois meses devido a lesão, tratando-se de um jogador que cativa a atenção dos adeptos e que é apontado como principal candidato para em breve se fixar como titular no lado direito da defesa, enquanto o neozelandês Tyler Boyd regressa ao onze numa perspetiva de continuidade, tendo já em vista o dérbi com o Braga e o preenchimento do lugar deixado vago pela lesão recente de Ola John.

Como se pode ver no quadro, além de Dodô e Tyler Boyd, também Miguel Silva, João Afonso, Frederico Venâncio, Celis e Mattheus Oliveira vão ser beneficiados com o plano de jogo proposto por Luís Castro. De resto, a "revolução" do treinador ainda podia ter ido mais longe não fosse a indisponibilidade de Florent; assim, Rafa Soares vai manter-se como titular na esquerda, sendo o único elemento da defesa que transita do jogo anterior. Algumas das apostas, como Miguel Silva e Frederico Venâncio já eram esperadas, ao passo que as entradas de Celis e de Mattheus Oliveira para o meio-campo são vistas como naturais. Para a posição 6, Pepê acabou penalizado por ter estado com a seleção de sub-21, situação aproveitada para Celis ganhar terreno. No eixo do ataque, e atendendo ao facto de Alexandre Guedes ter começado a jogar há relativamente pouco tempo, tudo aponta para que mantenha a titularidade, tanto mais que é importante tentar manter ativa a veia goleadora tendo em vista o dérbi do Minho, marcado para a próxima sexta-feira.

Dodô regressa após lesão e é apontado como principal candidato a assumir brevemente a direita da defesa

Além de Rafa Soares e Alexandre Guedes, também Tozé e Davidson estão apontados à titularidade, dois jogadores que têm estado em evidência nos últimos jogos e que podem emprestar intensidade à equipa no duelo com o Valenciano.