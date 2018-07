Sturgeon com pouca margem de manobra e com destino à vista

Extremo de 24 anos é muito pretendido pelo treinador Nuno Manta Santos. Relançamento da carreira é o objetivo do empréstimo.

O Feirense é o mais forte candidato a receber Fábio Sturgeon por empréstimo do Vitória. O extremo está integrado no estágio do plantel vimaranense que decorre em Quiaios e ainda tem uma réstia de esperança de conseguir convencer Luís Castro a dar-lhe um lugar no grupo, mas o facto de a SAD estar no mercado em busca de um reforço para as alas ofensivas, para lá de o treinador ainda ter de riscar alguns avançados, deixa pouca margem de manobra ao jogador de 24 anos, que tem contrato com o Vitória até junho de 2020.

Depois de o V. Setúbal e o Belenenses terem manifestado interesse em Sturgeon, tendo depois sido colocada de parte a hipótese de o extremo seguir para o Restelo numa troca de passes com Florent, o Feirense colocou-se em campo e apresentou uma proposta concreta ao Vitória. O treinador Nuno Manta Santos falou mesmo recentemente com o jogador para lhe apresentar o projeto e tentar convencê-lo a aceitar o convite, algo que ficou bem encaminhado. Depois do estágio em Quiaios, e tendo sobretudo em conta a probabilidade de êxito na contratação de um jogador para as alas, Sturgeon deverá rumar mesmo ao Feirense.

Contratado ao Belenenses em janeiro de 2017, o camisola 71 nunca se impôs em Guimarães, tendo sido utilizado em 39 ocasiões, com um total de 1797 minutos e sem registo de golos. Para evitar outra época de utilização reduzida, tanto o Vitória como o extremo apostam num empréstimo tendo como objetivo o relançamento da carreira.