Série invencível do Vitória tem a marca de Osorio: o que dizem os números

Desde que Yordán Osorio se fixou no onze, o V. Guimarães passou de uma média de 1,8 para apenas 0,6 golos sofridos por jogo. O central do FC Porto é o jogador emprestado mais utilizado por Luís Castro.

A alarmante permeabilidade do V. Guimarães, que se arrastou até ao jogo com o Portimonense, terminou com a afirmação de Yordán Osorio. Azarado nos primeiros dois jogos da temporada, frente a Tondela (Taça da Liga) e Benfica, o central chegou a desaparecer do leque de escolhas do técnico Luís Castro, mas reapareceu em grande contra o V. Setúbal, num jogo em que até marcou, e não voltou a perder a titularidade, tornando-se num dos responsáveis pela atual série invencível dos minhotos na Liga: cinco jogos. Até à partida com os algarvios, a equipa sofria uma média de 1,8 golos por jogo e, a partir da receção aos sadinos (1-1), passou a consentir apenas 0,6, registo para o qual muito tem contribuído o jogador venezuelano. Além de igualar o companheiro Pedro Henrique em desarmes (1) e cortes por jogo (4,2), é nesta altura o central vitoriano com melhores registos em interceções (2,7) e duelos ganhos (5,2), ficando aquém de Pedrão e João Afonso (Frederico Venâncio ainda não se estreou na Liga) somente na construção de jogo, ainda que por uma diferença mínima, com uma eficiência de 40,3 (83%) passes certos por jogo. Numa dessas ocasiões, frente ao Santa Clara, originou o primeiro golo da partida, assinado por Davidson, com uma oportuna abertura para Alexandre Guedes, depois de ter conquistado uma bola à entrada da defesa.

O atual rendimento de Osorio era, de resto, uma das principais expectativas para esta época da SAD do Vitória, que no verão fez questão de assegurá-lo, por empréstimo, no âmbito da transferência de Marega para o FC Porto, juntamente com as cedências, em definitivo, de Rafa Soares, André André e João Carlos Teixeira. O jogador do FC Porto convenceu Luís Castro, sendo nesta altura o emprestado com mais minutos somados (630"), seguido de Mattheus Oliveira (Sporting, 329"), Dodô (Shakhtar, 180") e Pêpê Rodrigues (Benfica, 50").

Dados

Interceções

2,7 - É a média de interceções que faz por jogo. Dobrou o registo da época anterior.

Duelos ganhos

5,2 - Não brinca em serviço. Por jogo, ganha 5,2 duelos e só perde 0,3 bolas para o adversário.

Jogos

34 - Total de jogos em Portugal, distribuídos por Tondela, FC Porto e V. Guimarães.