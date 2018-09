Saída de Tozé foi travada pela SAD e por Luís Castro

Por ser um elemento que interpreta bem as ideias do treinador, Tozé foi considerado inegociável para a SAD. Até um clube australiano tentou contratar o médio de 25 anos

Apesar de ter sido pouco falado na janela de transferências de verão, Tozé foi um dos nomes que agitaram o mercado e suscitaram imensas conversas. Isto porque o médio recebeu várias abordagens e a todas a SAD vitoriana, em consonância com Luís Castro, respondeu negativamente. E o resultado começa a estar à vista. Decisivo na reviravolta conseguida pelo Vitória no Estádio do Dragão, no último jogo do campeonato, com o Tondela, o criativo foi titular.

Com 25 anos, e a cumprir a última época de contrato com o emblema vimaranense, Tozé esteve no radar de vários clubes nas últimas semanas de agosto. O Maccabi Telavive, de Israel, foi, provavelmente, o que manifestou maior interesse. O Qarabag, do Azerbaijão, e o Estrela Vermelha, da Sérvia, que nesta época até está na Liga dos Campeões, também perguntaram pelo médio, recebendo a mesma resposta da SAD liderada por Júlio Mendes. Tozé faz parte do projeto de Luís Castro e é considerado um jogador importante para a interpretação das ideias do treinador. Um clube turco e até um do exótico campeonato australiano revelaram igualmente a intenção de contratar o jogador português. O Tondela, e este foi noticiado, acabou por ser o único emblema português interessado no centrocampista, um negócio que não andou para a frente devido às intenções de Luís Castro.

Provavelmente consequência da recusa do Vitória em negociá-lo, a verdade é que Tozé está a tirar aproveitamento da mudança de treinador. Se nas duas primeiras épocas sentiu dificuldade para se impor no onze vitoriano, na terceira foi emprestado ao Moreirense e relançou a carreira, com 11 golos marcados. Agora é uma das caras do novo Vitória, mesmo sendo um jogador com passado no clube.