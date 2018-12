Sacko está lesionado e falha Taça de Portugal

Lateral maliano lesionou-se saiu das Aves com uma lesão no adutor e falhou o treino desta segunda-feira.

Referência forte no onze mais utilizado por Luís Castro, o defesa direito Sacko está lesionado e vai falhar o jogo do Vitória com o Boavista, quarta-feira, no Estádio do Bessa, a conta para a Taça de Portugal. O internacional maliano saiu da Vila das Aves com uma lesão muscular no adutor esquerdo e esta manhã falhou o arranque da preparação do plantel, permanecendo no departamento médico.

Trata-se de uma baixa importante para o treinador vitoriano, que não pretende fazer alterações significativas no onze, uma vez que a equipa tem o objetivo de tentar chegar ao Jamor. A recuperação de Sacko para o jogo com o Spoting, no próximo domingo, é possível, embora só mais perto do fim de semana é que possa haver certezas.