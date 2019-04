Renova com o Vitória, cláusula de 20 milhões e espera promoção

Tapsoba, central da equipa B do Vitória de Guimarães, prolongou o vínculo até 2022 e ficou com uma cláusula de 20 milhões de euros. Na próxima época vai fazer parte do plantel principal.

Está concluído o processo de renovação de contrato de Edmond Tapsoba, defesa-central de 20 anos que alinha na equipa B e que já conta com diversas chamadas aos treinos da formação principal do Vitória. A extensão do contrato do internacional do Burquina Faso estava alinhavada desde dezembro, tal como O JOGO noticiou na altura, e foi agora passado para o papel. Tapsoba passa a estar ligado ao Vitória até junho de 2022 e fica protegido por uma cláusula rescisória no valor de 20 milhões de euros.

Titular indiscutível na equipa B, com 25 jogos realizados e cinco golos apontados na II Liga, Tapsoba vai ser promovido ao plantel principal na próxima época. O burquinês vai aproveitar o fim da ligação de João Afonso ao Vitória - o contrato do albicastrense termina em junho e não há conversas para a prolongação do vínculo - para se tentar impor no grupo de Luís Castro, tanto mais que está programado o regresso de Osorio ao FC Porto após uma época de empréstimo. O africano é visto em Guimarães como um jogador com enorme potencial e capaz de se afirmar como um dos destaques da Liga a curto prazo. Tapsoba foi contratado ao Leixões em janeiro de 2018, por uma quantia a rondar os 200 mil euros, e valorizou-se rapidamente na equipa B vitoriana, ao ponto de o seu passe estar atualmente avaliado em 450 mil euros (valia 50 mil há um ano).