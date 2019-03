Raphinha: V. Guimarães fala em "desrespeito" e desmente "solução de curto prazo"

Vitória diz que Sporting falhou "solução credível" para saldar dívida de Raphinha.

O Vitória de Guimarães justificou esta quarta-feira o pedido de insolvência da SAD do Sporting, com a incapacidade dos leões em apresentarem uma "solução credível" para saldar a dívida pelo jogador Raphinha.

O clube interpôs esta quarta-feira um processo no Juízo de Comércio de Lisboa a pedir a insolvência da SAD leonina, face ao atraso no pagamento de cerca de quatro milhões de euros relativos à transferência de Raphinha para Alvalade no verão de 2018 - o valor total do acordo é de 6,5 milhões.

Numa nota publicada no site oficial e assinada pelo presidente dos minhotos, Júlio Mendes, a SAD vimaranense afirmou que a SAD do Sporting está numa "situação de incumprimento contratual", que se "agravou há sensivelmente há dois meses", e criticou os responsáveis leoninos por se terem limitado a adiar o problema até agora.

"[A Sporting SAD] Mais não fez do que protelar a situação sem que seja verdade que tenha apresentado qualquer solução de curto prazo credível, atuando com um profundo desrespeito pela nossa instituição", lê-se.

O comunicado dos vimaranenses surgiu após as declarações de um dos vice-presidentes do Sporting, João Sampaio, a criticar o Vitória por ter preferido o "histerismo público", em vez da "solução de curto prazo proposta".

Em resposta à acusação de "histerismo", a SAD minhota disse ter aguardado "serenamente até ao dia de hoje [quarta-feira] para que o assunto fosse resolvido" e vincou que "não pode consentir que o incumprimento de uns interfira na sustentabilidade financeira de outros".

"A Vitória SAD não aceitará que coloquem em causa a seriedade e idoneidade construídas ao longo dos últimos anos e continuará firme na defesa intransigente dos interesses do clube", refere a nota, na qual se lê ainda que não se confunde "alguns dos responsáveis da Sporting SAD" com a instituição Sporting.