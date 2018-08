Grimaldo, defesa do Benfica e Luís Castro, treinador do V.Guimarães

O treinador Luís Castro explicou as mudanças que ditaram a reação do Vitória

Luís Castro explicou os motivos que levaram ao resultado de 3-0 ao intervalo e o que mudou o Vitória depois do intervalo.

Análise ao jogo: "Houve vários jogos dentro do jogo. Tivemos a primeira oportunidade do jogo com um cabeceamento do Tallo para uma grande defesa do guarda-redes. O Benfica marca, falha o penálti e nós a seguir tivemos uma bola que ainda é melhor que um penálti, na cara do guarda-redes atirámos ao poste. O Benfica vai ao 3-0 com momentos em que não estivemos focados, perdemos concentração."

Reação na segunda parte: "A segunda parte foi totalmente diferente, houve uma inversão, ficámos por cima e a consequência disso foi termos feito dois golos que nos deram esperança para chegar um pouco mais além. O número de remates foi muito mais elevado e minimizámos a diferença na percentagem na posse de bola. Não está em causa a vitória do Benfica, mas pusemos isso em causa em determinados momentos do jogo."

Mudança de estratégia: "Quando o Benfica entrava no nosso meio-campo com a bola controlada, obrigava-nos a nossa linha defensiva a baixar muito, abrindo um espaço na linha intermédia que era aproveitado pelos médios e pelos alas, um espaço que o Wakaso não conseguia abranger, por mérito do Benfica. Decidimos colocar o duplo pivô para ter mais abrangência nesse espaço e lançar ataques rápidos, ou manter a bola no último terço se não conseguíssemos lançar o contra-ataque. A forma como fizemos os golos espelha a nossa matriz."

Erros em evidência: "Qualquer equipa que jogue contra um grande vai cometer mais erros defensivos do que aquilo que é normal, é um efeito que os três grandes conseguem ter nas outras equipas. O resultado não nos atirou para o fundo ao intervalo e o resultado final também não nos puxa para cima porque não somámos pontos. Mas deixámos algumas marcas do que aquilo que pode ser o Vitória no futuro, mostrámos alma."