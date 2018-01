Pressão aumenta e Estoril decisivo para Pedro Martins

Administração da SAD confia em Pedro Martins e quer evitar a todo o custo a decisão mais drástica, mas em caso de desaire no próximo domingo a continuidade do treinador será tema de discussão.

Pedro Martins está obrigado a vencer o jogo com o Estoril, no próximo domingo, sob pena de poder ter o lugar em risco. O tema é sensível para a SAD vitoriana, que continua a depositar confiança no treinador, mas percebe-se, pelas informações recolhidas, que a margem de manobra é, nesta altura, curtíssima. Se o Vitória não vencer a equipa que está em último lugar do campeonato (falta-lhe ainda defrontar o FC Porto, esta noite), a saída do treinador será, obviamente, tema de discussão no seio da administração.

Conhecedor da realidade de um clube sempre pressionado a vencer, o próprio treinador está ciente da importância do próximo jogo tendo em vista a sua continuidade no banco. Esta temporada, a equipa vitoriana já passou por fases complicadas e acabou por seguir em frente, mesmo que nunca tenha conseguido uma sequência de resultados capaz de a colocar nos lugares de acesso às provas europeias. Depois da derrota inesperada com a Oliveirense, em casa, para a Taça da Liga, Pedro Martins também viu a pressão aumentar e venceu o jogo seguinte, para a Taça de Portugal, dando início, pouco depois, à melhor sequência de resultados da temporada, com três triunfos e um empate, este obtido na Liga Europa, perante o Konyaspor.

A verdade é que depois desse período a equipa nunca mais ganhou e saiu de duas competições (Taça de Portugal e Taça da Liga, ainda que no primeiro caso tenha sido afastada pelo FC Porto, no Dragão), deixando o treinador numa posição delicada. O quarto lugar, na posse do Braga, passou a ser uma miragem e a luta pela quinta posição está difícil, uma vez que o Vitória está, nesta altura, atrás de Rio Ave, Marítimo, Chaves e, desde ontem, Boavista.