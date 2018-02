"Prefiro perder as eleições do que descuidar o meu compromisso com o Vitória"

No anúncio oficial da recandidatura à presidência do Vitória de Guimarães, este sábado, Júlio Mendes recusou responder às críticas tecidas pelo concorrente Júlio Vieira de Castro.

Apresentação do programa: "O nosso programa será apresentado dentro de um mês. Até lá, vou continuar a gerir os destinos do Vitória. Prefiro perder umas eleições do que descuidar-me daquilo que é a minha responsabilidade e compromisso com os sócios do Vitória. Faltam dois meses para a data do ato eleitoral. É muito tempo. É um tempo interessante para os vitorianos esclarecerem as suas dúvidas. Entretanto, a nossa candidatura terá uma presença no digital. Só discutirei as opções para o futuro depois da apresentação do programa eleitoral".

Momento atual da equipa: "Os sócios do Vitória são adeptos do Vitória, não são adeptos de vitórias. Sei que tenho um grupo especial".

Críticas de Júlio Vieira de Castro: "Não vou comentar as opções de nenhuma candidatura. Dessa ou de outra que possa aparecer. Nunca o fiz durante os atos eleitorais e neste vou falar das nossas opções, explicar aos sócios o que for preciso. Espero que as outras candidaturas expliquem as suas".

Sobre os restantes órgãos sociais: "Há um conjunto de valores que prezo na vida. Um deles é a lealdade. Posso assegurar que a maior parte das pessoas vai manter-se connosco e se vai recandidatar".