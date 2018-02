Pedro Xavier vai conduzir processo eleitoral do V. Guimarães

As eleições para a presidência do V. Guimarães estão marcadas para o dia 24 de março.

O presidente da Assembleia Geral do Vitória de Guimarães, Isidro Lobo, nomeou Pedro Xavier, antigo dirigente do clube da I Liga, para liderar o processo associado às eleições de 24 de março.

Em nota publicada na sexta-feira à noite, no sítio oficial do clube minhoto, o presidente da Mesa da Assembleia Geral justificou a decisão com o facto de pertencer a uma das listas candidatas ao ato eleitoral, liderada pelo atual presidente, Júlio Mendes, e com as demissões do vice-presidente da Mesa, Daniel Rodrigues, e do secretário, António Pinto.

"O presidente da Mesa da Assembleia Geral, em virtude dele próprio integrar uma lista candidata nas próximas eleições, irá delegar a sua competência para a tomada de decisões relativas ao processo eleitoral no vice-presidente Pedro Miguel Almeida Xavier, agora cooptado", esclareceu.

Em virtude das demissões no seio do órgão social, Isidro Lobo entendeu "cooptar nos termos estatutários" o antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral, ainda durante a presidência de Pimenta Machado, e Nuno Mendes como secretário.

Além da candidatura do atual presidente do clube, intitulada Contigo Vitória, as eleições de 24 de março contam com o movimento Novo Vitória, encabeçado por Júlio Vieira de Castro.