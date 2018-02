Pedro Martins ultrapassa Quinito e junta-se à elite de treinadores vitorianos

écnico é um dos que têm mais jogos na história do clube. Descolou de Quinito na última jornada e pode ultrapassar Jaime Pacheco, José Valle e Manuel Machado até ao fim da época.

A cumprir a segunda temporada em Guimarães, Pedro Martins aproveitou a última jornada para ultrapassar Quinito na lista de treinadores com mais jogos realizados na história do Vitória. Com 13 jornadas para disputar até ao fim do campeonato, o treinador natural de Santa Maria da Feira, que nesta altura contabiliza 78 presenças no banco vitoriano no conjunto de todas as competições, tem a possibilidade nos próximos meses subir mais três lugares nesta lista, ultrapassando nomes como Jaime Pacheco, o argentino José Valle e também Manuel Machado.

Mário Wilson, falecido em outubro de 2016, é o líder destacado, com 192 jogos somados no comando técnico da equipa minhota, seguido por Rui Vitória, também ele acima da centena de partidas realizadas.

Tão importante como o número de jogos é a percentagem de triunfos alcançados, situação em que Pedro Martins ganha ascendente olhando apenas para o top ten. O atual treinador tem 46,2 por cento de vitórias e só Jaime Pacheco (46,4) e José Valle (50,1) fazem melhor. No entanto, há treinadores com percentagens bem mais elevadas de triunfos, embora com menos jogos realizados, casos de Rola (10 jogos e 60 por cento de vitórias), Vítor Pontes (7 jogos e 57,1), Hermann Stessl (29 jogos e 55,2) e António Morais (30 jogos e 53,3), surgindo Pedro Martins em 12.º lugar neste capítulo e, claro, com possibilidade de melhorar os números até ao fim da temporada.

Se o objetivo no início da época era o quarto lugar, o rendimento oscilante da equipa levou a uma redefinição de prioridades, sendo que, nesta altura, a prioridade do treinador é o quinto posto, de maneira a ter a possibilidade de qualificar o Vitória para as competições europeias.

Treinadores

Jogos/Percentagem de vitórias

Mário Wilson: 192/41,2%

Rui Vitória: 154/39,6%

Augusto Inácio: 99/35,4%

Manuel Cajuda: 95/45,3%

Fernando Calado: 93/45,2%

Manuel Machado: 86/43%

José Valle: 85/50,1%

Jaime Pacheco: 84/46,4%

Pedro Martins: 78/46,2%

Quinito: 77/44,2%