Pedro Martins promete: "Vamos conseguir o quinto lugar"

Treinador do Vitória de Guimarães elogiou o Paços de Ferreira, um "adversário historicamente complicado" no Estádio D. Afonso Henriques.

Na antevisão do jogo deste domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, Pedro Martins voltou a prometer uma segunda volta diferente da primeira. "Será boa e vai acontecer. Vamos conseguir o quinto lugar", garantiu o treinador do Vitória de Guimarães que começou por lamentar "não ter trazido pontos de Alvalade".

"Tivemos uma boa solidez defensiva, que era importante. Tivemos uma estratégia bem definida até perto do final, e não houve falta de ambição. A partir do momento em que faço as substituições foi simplesmente o refrescar dos jogadores quando não estavam na sua plenitude física. Sabendo que o Sporting foi incisivo nos últimos vinte minutos. As coisas não correram como gostaríamos. As substituições foram para dotar a equipa para poder ganhar o jogo. Não conseguimos, temos que nos agarrar ao que fizemos de bom contra o Sporting e voltar a ter solidez defensiva e ser uma equipa muito coesa contra o Paços de Ferreira".

Pedro Martins assumiu a importância de voltar às vitórias diante de um adversário que venceu os dois jogos sob o comando de João Henriques.

"É um jogo extremamente importante para as nossas contas, contra um adversário historicamente muito complicado no D. Afonso Henriques. Excetuando o último jogo, estamos a fazer vários golos e a equipa tem registado índices ofensivos muito apreciáveis. Vamos encontrar uma equipa que trabalha com um treinador novo, venceu duas vezes, uma equipa com um espírito anímico muito diferente de há quinze dias. Temos a noção do que vamos encontrar, observei bem o adversário sob a orientação do novo treinador, é um jogo que temos ambições de vencer. É importantíssimo para nós, é também importante termos o apoio dos nossos adeptos para consolidar aquilo que fizemos bem nos últimos dois jogos".

Na análise às qualidades do Paços de Ferreira, sublinhou a influência dos reforços de inverno, Rafael Assis e Rúben Micael. "É uma equipa que está bem organizada, entraram dois jogadores que lhe dão esse cariz. O Assis num aspeto mais defensivo e o Rúben Micael mais ofensivo. Está muito consistente defensivamente, aproveita muito bem as bolas paradas para criar dificuldades ao adversário. É esse Paços de que estamos à espera. Vamos ter que assumir o jogo, queremos vencer e temos de ter a posse, ter iniciativa e ter oportunidades".

O técnico já conta no jogo deste domingo com os reforços Mattheus Oliveira (não jogou em Alvalade por estar emprestado pelo Sporting e João Afonso, que regressou do Córdoba. "O Mattheus está bem fisicamente, falta-lhe ritmo competitivo, mas está muito equilibrado. O João Afonso está bem a todos os níveis, fez 22 jogos em Espanha e portanto está perfeitamente disponível", completou, não fazendo referência a Welthon, uma vez que o avançado contratado ao Paços recupera de uma lesão muscular.