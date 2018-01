Pedro Martins fala do "dia infeliz" e garante: "Não fugimos"

O treinador do V. Guimarães, Pedro Martins, anteviu o encontro com o Estoril, a contar para a 19ª jornada do campeonato.

Incidentes no treino de quarta-feira: "A versão dos acontecimentos não vou fazer, não faz sentido. Não escondo o que foi dito pela direção e já exprimi a minha insatisfação. Foi um dia infeliz na vida do clube, que ninguém gosta de viver. No entanto, temos noção de que o Vitória não é isto. O Vitória é muito grande. Temos adeptos fantásticos e únicos. Não temos nada a esconder. Sabemos da nossa responsabilidade e o que temos de fazer. Não fugimos a qualquer tipo de questões. A nação vitoriana é muito mais do que isto. Quem vem cá ao [Estádio] D. Afonso Henriques fica fascinado, com esta essência que não é explicável. Faz com que seja um clube único".

Abertura de portas no treino desta sexta-feira: "Não fugimos, estamos tristes como está a grande maioria dos adeptos do Vitória. Mais do que ninguém, queremos dar a volta a isto. Este treino mostra a dimensão do Vitória, com o complexo cheio de pessoas. Isso é o que nos motiva. A equipa está mais unida, mais forte e mais alerta, mas não é esta forma em que gostaríamos de estar a trabalhar. Gostaríamos de ter mais tranquilidade. Em vários momentos, as coisas têm fugido nos pequenos detalhes. Se fosse um treino mais afastado da competição, iam ver a entrega e intensidade com que eles se entregam ao trabalho".

EM ATUALIZAÇÃO