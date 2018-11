"Os adeptos do Vitória estão melhores do que nunca"

O Vitória vai tentar em Chaves prolongar o bom momento que atravessa

O Vitória vai tentar em Chaves prolongar o bom momento, num jogo que marca o regresso de Luís Castro a Trás-os-Montes. A presença de cerca de três mil adeptos vitorianos não surpreende o treinador, porque este, diz, tem sido o cenário em praticamente todas as deslocações. O duelo com o Boavista na Taça de Portugal também foi comentado.

Reencontro com o Chaves: "Um jogo difícil, perante uma equipa que, tal como o Vitória, teve um calendário complicado no início. O Chaves já empatou com o FC Porto no Dragão, para a Taça da Liga, empatou com o Benfica em casa, para o campeonato, e ganhou os dois últimos jogos. Tem um bom treinador e uma boa equipa. Nos últimos jogos tiveram sucesso com o 4x4x2, mas não sei se vão jogar assim ou em 4x3x3. Estamos preparados para esses cenários".

Presença de três mil adeptos em Trás-os-Montes: "A massa adepta do Vitória não precisa dos meus elogios; está sempre presente em todos os jogos. Vamos sempre a jogo com mais do que 11 e, por isso, sentimo-nos mais fortes. A nossa frustração é quando não conseguimos retribuir-lhes com bons resultados. Parece-me que a massa adepta está melhor do que nunca".

Boavista é o adversário na Taça de Portugal: "Estamos felizes por disputarmos esta eliminatória e temos o objetivo de seguir em frente. É um jogo frente a um rival de há muitos anos e espero que seja uma partida de festa e da qual o Vitória saia triunfante, tudo com respeito pelo nosso futebol e pelo do adversário".