O ponto da situação sobre um trio em final de contrato no Vitória

Douglas, João Afonso e Tozé terminam contrato em junho e podem continuar ligados ao clube.

O Vitória tem três casos para resolver nos próximos tempos. O guarda-redes Douglas, o central João Afonso e o médio Tozé terminam a ligação ao clube em junho de 2019, ou seja, no final desta época, começando a motivar conversas sobre a possibilidade de renovarem os respetivos vínculos. O percurso individual dos jogadores vai também ajudar a uma tomada de decisão em breve, sendo necessário ter igualmente em conta a vontade de cada um deles.

De acordo com uma fonte ligada ao processo, a SAD vimaranense está atenta aos três casos, referindo que há vontade de manter os jogadores sob contrato para além desta temporada. Douglas e Tozé são nesta altura titulares indiscutíveis, pelo que requerem mais urgência nas decisões. Com 35 anos, o guarda-redes brasileiro está a cumprir a nona temporada com a camisola do V. Guimarães, com um percurso maioritariamente como titular da baliza e com responsabilidades no balneário, sendo um dos capitães. Miguel Silva até começou por ser a primeira aposta de Luís Castro, mas Douglas rapidamente tomou conta do lugar, transmitindo a ideia de que o final da carreira ainda vai esperar mais alguns anos.

Depois de uma época de empréstimo ao Moreirense e de outras com pouca afirmação no onze, Tozé está a revelar-se uma peça importante na equipa de Luís Castro. Se até à última temporada a renovação do médio de 25 anos não parecia ter pernas para andar, agora o caso mudou de figura. De resto, o clube rejeitou no verão uma série de ofertas de emblemas estrangeiros.

Por último, João Afonso está numa posição algo diferente. Ainda que a SAD possa ter a intenção de querer ficar com ele, o facto de não estar a ser utilizado pode levar o central de 28 anos a querer abraçar outro projeto.