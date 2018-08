O dia em que Douglas ajustou contas com Sérgio Conceição

Guarda-redes brasileiro foi afastado do onze pelo treinador do FC Porto a meio da época 2015/16 e a resposta chegou quase três anos depois, com uma exibição de sonho no Dragão.

Proscrito por Sérgio Conceição no Vitória em novembro de 2015, Douglas "respondeu" quase três anos depois ao treinador do FC Porto ao protagonizar uma deslumbrante exibição em pleno Estádio do Dragão, com uma parte final portentosa, em que evitou várias vezes o golo do empate e possibilitou, assim, o primeiro triunfo da equipa vimaranense no recinto azul e branco. Aos 35 anos, e numa altura em que começava a discutir-se a sucessão do brasileiro na baliza vitoriana, a atuação de anteontem poderá ter servido para arrefecer o tema.

De facto, tirando as duas primeiras épocas de Douglas em Guimarães (10/11 e 11/12), quando Nilson era titular absoluto, foi na passagem de Sérgio Conceição pelo clube que o guarda-redes menos jogou (900 minutos de utilização apenas). O reinado do brasileiro foi quebrado na 11.ª jornada da época 2015/16, quando o então treinador do Vitória apostou em Miguel Silva, uma opção que lhe reduziu consideravelmente o espaço de manobra, uma vez que nunca mais foi utilizado até ao final dessa temporada. Nas duas temporadas seguintes, já com Pedro Martins, Douglas recuperou o estatuto e foi o mais utilizado.

Esta temporada, Luís Castro começou por entregar a baliza a Miguel Silva, mas o guarda-redes natural de Guimarães não esteve bem no jogo com o Tondela, da Taça da Liga, e cedeu o lugar ao brasileiro na estreia do campeonato, com o Benfica. Os três golos sofridos na Luz, mais um diante do Feirense, em casa, não retiraram confiança a Douglas, que fez no Dragão uma exibição marcante numa carreira com quase duas décadas. O que mais chamou a atenção na atuação do guarda-redes vitoriano foram os reflexos evidenciados no cabeceamento de Marega e no remate de Herrera, com reações espontâneas. A explicação está no tipo de treino ministrado por Jorge Silva, adepto de exercícios de reação e teste aos reflexos.

A cumprir a última temporada de contrato, Douglas soma 177 jogos com a camisola vitoriana no total de todas as competições e é, de longe, o jogador do atual plantel com mais presenças em campo. Em termos de guarda-redes, o brasileiro só é suplantado por Francisco Rodrigues (195 partidas), Nilson (232) e Jesus (238). Olhando apenas para o campeonato e para os guarda-redes que estão no ativo, o brasileiro do Vitória é o nono com mais jogos realizados (141), atrás de Gottardi, Peçanha, Ricardo Nunes, Adriano Facchini, Moreira, Bracali, Cássio e Rui Patrício, este com 327 partidas somadas. A boa notícia para Douglas é que o campeonato só agora é que começou...