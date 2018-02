Novo Vitória critica e elogia Júlio Mendes

Um comunicado assinado por Júlio Vieira de Castro contesta que o atual presidente utilize "ato selvático" como ato eleitoral e elogia a decisão de pedir uma reunião com o Conselho de Arbitragem na sequência do Boavista-Vitória

Júlio Vieira de Castro, candidato ao próximo ato eleitoral do Vitória de Guimarães, revelou hoje total solidariedade com o jogador Konan, vítima de insultos racistas após o Boavista-Vitória de Guimarães, mas o episódio serviu igualmente para criticar a postura do atual presidente e igualmente candidato, Júlio Mendes. "O episódio racista que envolveu o atleta Konan merece-nos a máxima condenação. Jamais podemos tolerar este tipo de comportamentos, que só envergonham e rebaixam o nome do Vitória Sport Clube", pode ler-se no comunicado desta segunda-feira. As críticas surgem depois: "É absolutamente deplorável que o Presidente ainda em funções misture um acto selvático com o acto eleitoral do próximo mês de Março. A não ser que haja provas que sustentem as suas declarações, e é preciso fazer uso delas, cabe apenas ao Presidente ainda em funções responsabilizar criminalmente os autores dos ataques racistas a Konan", defende Júlio Vieira de Castro já depois de dizer que neste assunto do racismo estará sempre ao lado de Júlio Mendes.

Sobre a decisão do atual presidente solicitar uma reunião com o Conselho de Arbitragem, após o Boavista-Vitória, o candidato congratula-se com a atitude, mas aproveita para criticar a postura de Júlio Mendes. "Todavia, para entendermos esta atitude como legítima, teria o Presidente ainda em funções de ser reconhecido como alguém recorrente neste tipo de actuação. O campeonato começou em Agosto. Quantas vezes foi o Vitória prejudicado? Quantas vezes se queixou o Presidente ainda em funções? Lá diz o povo e com razão: mais vale tarde que nunca mesmo quando isso significa ganhar um Presidente apenas em Fevereiro", lê-se.