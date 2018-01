Novo Vitória acusa Júlio Mendes de negar acesso à bancada presidencial

A candidatura, oficializada em 8 de janeiro, frisou que Júlio Mendes tem mostrado um "profundo desrespeito" pelo contributo dos associados

A candidatura às eleições do Vitória de Guimarães Novo Vitória acusou hoje o presidente do clube, Júlio Mendes, de negar o acesso do mandatário, Belmiro Jordão, à tribuna presidencial do estádio do clube.

A lista encabeçada por Júlio Vieira de Castro afirmou, em comunicado, que o antigo empresário, sócio honorário do clube, da Associação de Futebol de Braga e da Federação Portuguesa de Futebol teve "assento permanente na tribuna presidencial do Estádio D. Afonso Henriques" graças a vários presidentes do clube, incluindo o atual, mas, no domingo, antes do jogo com Estoril (triunfo vitoriano por 3-1), viu o acesso à zona ser-lhe negado.

"Sem qualquer aviso prévio, foi o Sr. Belmiro Jordão informado que não mais dispunha do acesso à tribuna presidencial, uma vez que o convite habitualmente formulado pelo presidente do Vitória Sport Clube lhe havia sido retirado, sem que lhe adiantassem os motivos que fundamentaram essa recusa", esclarece a nota publicada no sítio oficial da candidatura.

Alegando que a denúncia serve para os sócios do clube escrutinarem a "oportunidade de refletir, avaliar e escrutinar a cultura democrática de que cada um é feito", o Novo Vitória recusou, na mesma nota, aceitar que a "postura de ingratidão" se possa "perpetuar na gestão" do emblema minhoto, oitavo classificado da I Liga de futebol.

A candidatura, oficializada em 8 de janeiro, frisou ainda que Júlio Mendes, além de evidenciar um "recorrente desconhecimento" do passado do clube - completou 95 anos em 22 de setembro -, tem igualmente mostrado um "profundo desrespeito" pelo contributo dos associados para o seu "engrandecimento, patrimonial e institucional".