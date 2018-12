Multa ao Vitória de Guimarães não é caso encerrado e chega ao TAD

O Vitória discorda da multa de 18 400 euros devido ao comportamento dos adeptos.

A sentença do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, relacionada com o alegado comportamento discriminatório em função da raça por parte dos adeptos em jogos com o Benfica (novembro de 2017) e o Aves (março de 2018), ainda não é ainda um caso encerrado para o Vitória de Guimarães. Por discordar do castigo (pagamento de 18 400 euros), a SAD vai avançar com um recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e pondera contestar, da mesma forma, a multa de 10 040 euros pelo lançamento de tochas no jogo com o Santa Clara (11 de novembro).

Noutro âmbito, o Vitória de Guimarães e os White Angels entregaram entretanto uma parte das oito toneladas de alimentos recolhidos no âmbito de uma campanha solidária no Patronato de São Sebastião (Guimarães), uma das 16 instituições que serão contempladas. Presente no ato, Júlio Mendes, o presidente do clube, louvou o empenho da claque oficial. "Os White Angels foram o motor impulsionador desta iniciativa. Têm a perceção daquilo que representa o clube e também se preocupam com os outros, quando por vezes há leituras preconceituosas relativamente a estes grupos", referiu.