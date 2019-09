Mikel Agu teve aulas de tática de Ivo Vieira

Escolhido para jogar no lugar de Al Musrati (lesionado) contra o Aves, o ex-jogador do FC Porto brilhou no passe, abrindo caminho para a goleada do V. Guimarães com uma assistência, de cabeça

Outrora jovem promessa do FC Porto, Mikel Agu começa a impor-se no meio-campo do V. Guimarães, depois de quatro épocas de empréstimos consecutivos ao Brugge, V. Setúbal (duas passagens) e Bursaspor. É uma conquista especial de Ivo Vieira, que tem dedicado especial atenção ao nigeriano de 26 anos, nos treinos em termos de posicionamento. O médio aceitou o desafio de corrigir determinados aspetos de modo a encaixar com perfeição no 4x3x3 concebido pelo treinador madeirense e, face ao desaparecimento por lesão de Al Musrati, teve a oportunidade de alinhar de início, pela primeira vez, contra o Aves, causando boa impressão.

Mikel já havia deixado boas indicações em Vila do Conde, quando foi lançado na segunda parte do jogo em atraso com o Rio Ave, e não desiludiu na primeira oportunidade como titular, colecionando 39 passes certos e levando a melhor em 22 intervenções defensivas. Acertado no preenchimento dos espaços, uma das vertentes mais trabalhadas por Ivo Vieira nos bastidores, Mikel deu consistência à equipa e até acabou por desencadear o primeiro golo de uma vitória dilatada através de uma assistência, de cabeça, para André Pereira.

Mais recuado do que Denis Poha e Lucas Evangelista na linha média, na última jornada, o 24 dos minhotos já sabe desde a pré-época que poderá perder o lugar a qualquer momento, bastando para isso que um concorrente direto se apresente em melhor forma nos treinos, mas o mais certo é que se mantenha na equipa nesta quinta-feira, contra o Standard Liège, na abertura da fase de grupos da Liga Europa. Em circunstâncias semelhantes, Al Musrati teve o mesmo prémio.