Miguel Pinto Lisboa quer ver sempre o Vitória nos quatro primeiros

Candidato da lista B pretende estruturar financeiramente o clube para que possa crescer de forma sustentada em termos desportivos

Miguel Pinto Lisboa, candidato a presidente do Vitória, apresentou esta noite as linhas orientadoras do programa da lista B e prometeu um salto qualitativo da equipa caso vença as eleições no dia 20 de julho. "O Vitória deve ter estabilidade desportiva e não pode ter épocas iô-iô; o clube deve crescer estruturalmente para que possa estar nos quatro primeiros lugares. O Vitória nunca deixou de ser o quarto grande, mas não tem tido constância. Neste momento, o Vitória não tem condições para ser mais do que o quinto classificado. Seria fácil dizer agora que ia investir dez ou vinte milhões no futebol e para o ano o Vitória seria quarto classificado, mas o que adiantaria? Isso iria criar um buraco financeiro e o nosso objetivo é estruturar o clube para que possa estar de forma recorrente nos quatro primeiros lugares", afirmou o candidato após a inauguração da sede de campanha.

Miguel Pinto Lisboa insistiu também que o Vitória deve ter controlo sobre a sociedade desportiva, que, nesta altura, tem Mário Ferreira como acionista maioritário. "O Vitória deve ser dono do seu destino; não abdicaremos do poder de veto na SAD. Já tive reuniões com Mário Ferreira [acionista maioritário da sociedade desportiva] e ele mostrou-se disponível para investir, mas se não estiver de acordo com o nosso plano de desenvolvimento económico temos soluções que permitirão ao Vitória readquirir a totalidade da posição na SAD".

Miguel Pinto Lisboa vai disputar a presidência do Vitória com Daniel Rodrigues e António Miguel Cardoso.