Três opções extra para Luís Castro depois de um plano furado

SAD não encontrou colocação para Francisco Ramos, Rincón e Estupiñán, que passam a fazer parte dos planos do treinador. Todos eles estão inscritos e à espera da estreia.

O Vitória abordou os últimos dias do mercado de verão com a expectativa de emagrecer o plantel, consoante era desejo de Luís Castro, mas o plano acabou furado e o grupo ficou com 30 jogadores. A SAD não encontrou colocação para Francisco Ramos, Rincón e Estupiñán e, nesta altura, só o mercado de Israel permanece aberto, não havendo qualquer oferta desse país para qualquer um dos jogadores. Assim, o médio, o extremo e o ponta de lança estão inscritos na Liga e são mais três opções para o treinador.

Ainda antes do arranque da pré-época, Luís Castro apontou que pretendia trabalhar com um grupo de 24 jogadores e mais três guarda-redes, um número ideal não só para ter soluções para todos os lugares, mas também para gerir as expectativas dos atletas. Com um plantel mais extenso, e apenas com duas competições no calendário competitivo, dificilmente haverá espaço para todos. Seja como for, o contexto mudou para Francisco Ramos, Rincón e Estupiñán. Se até aqui eram mais ou menos vistos como excedentários, com o fecho da janela de transferências os três passaram a ter as mesmas hipóteses dos outros atletas. Por outras palavras, o que conta para o treinador é o rendimento em treino.

Com a chegada de Mattheus Oliveira no último dia do mercado de verão e a permanência de Francisco Ramos, o meio-campo passou a ter nove opções, isto contando com João Teixeira, por vezes colocado numa ala. Com Rincón, o treinador ficou com cinco jogadores para as alas, podendo ainda socorrer-se de João Teixeira e até Tozé. No eixo do ataque, a permanência de Estupiñán aumentou para quatro o número de pontas de lança. O colombiano está a recuperar de uma lesão muscular e ainda não pode ser lançado.