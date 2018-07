Mendes quer a segunda Taça e comenta João Carlos Teixeira e Ola John

Presidente do Vitória pensa ver a equipa a levantar voo no campeonato e a chegar ao Jamor.

Satisfeito com o entusiasmo que a apresentação do plantel suscitou nos adeptos, Júlio Mendes congratulou-se com o trabalho feito pela administração desde o fim da época anterior e apontou os objetivos para 2018/19. "Temos ambição e também a noção de que conseguimos um plantel com muita qualidade, liderado por uma pessoa que conhece bem os vitorianos. Temos a ambição de discutir qualquer jogo com qualquer adversário. Os vitorianos podem esperar deste grupo uma clara determinação em alcançar os lugares cimeiros, uma qualificação europeia e a disputa de uma das taças, seja da Liga ou de Portugal; eu prefiro a Taça de Portugal, porque já temos alguma tradição na prova", afirmou Júlio Mendes, dando conta que o grupo ainda pode sofrer alterações. "O plantel está quase terminado, mas falta muito tempo para o fim do mercado e não perderemos a oportunidade para fazer qualquer afinação."

Sobre as contratações de Ola John e de João Carlos Teixeira, o presidente vitoriano falou em "jogadores com muito valor", capazes de "emprestar qualidade" a zonas carenciadas do plantel comandado por Luís Castro.