Melhor época da carreira já motivou abordagem para renovação de Ivo Vieira

Ivo Vieira sucedeu a Luís Castro no comando técnico do Vitória e equipa minhota tem colecionado elogios

SAD vitoriana está naturalmente agradada com o trabalho do treinador - está a fazer a melhor temporada de uma carreira com nove anos - e já fez uma espécie de sinalização de interesse na sua continuidade. O assunto é para ser tratado com calma

No nono projeto enquanto treinador principal, Ivo Vieira está a protagonizar no Vitória o melhor trabalho da carreira. O futebol da equipa minhota tem sido elogiado em várias vertentes, como a postura ofensiva, o domínio dos adversários ou a intensidade colocada em campo, e tudo isto num quadro de constantes alterações de jogadores.

Daí que a SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa já tenha feito uma primeira abordagem ao treinador para a renovação do contrato, uma espécie de sinalização de interesse, à espera de conversações futuras.

Contratado numa altura em que o clube vimaranense estava à beira de eleições, Ivo Vieira só assinou por uma época, uma situação explicada, na altura, por Júlio Mendes aos três candidatos. Ora, com cerca de três meses de trabalho decorrido no clube, e face aos resultados positivos alcançados, a sociedade desportiva está naturalmente agradada com o trajeto da equipa e com o rendimento de Ivo Vieira.

Ainda assim, e apesar de a SAD já ter feito a primeira abordagem, a renovação é um assunto para ser tratado com calma, estando sempre presente o fator de avaliação contínua.

Os números de Ivo Vieira em Guimarães não oferecem dúvidas. O treinador está a conseguir a média mais elevada de pontos por jogo (1,93) desde que assumiu o comando de equipas, da mesma forma que também sobressai nos golos marcados (média de 1,80) e sofridos (0,67). Nos anteriores projetos, Ivo Vieira destacou-se no Aves (média de 1,83 pontos por jogo), Académica (1,63), Moreirense (1,53) e Marítimo (1,47). Nos outros trabalhos (Nacional, Marítimo B e Estoril), Ivo Vieira registou mais derrotas do que vitórias.

Nesta altura, e por força da participação do Vitória nas pré-eliminatórias europeias, o treinador contabiliza já 15 jogos, com oito triunfos, cinco empates e duas derrotas, podendo ter uma das épocas com calendário mais denso. De resto, o técnico tem passado a mensagem de que o número elevado de jogos deve ser sinónimo de evolução para a equipa e jogadores, situação que o próprio também encara como fator de crescimento.

Com uma imagem de treinador que gosta de futebol ofensivo, Ivo Vieira está a obter nesse capítulo os melhores resultados da carreira, com quase dois golos por jogo; no Aves obtivera uma média de 1,66 por encontro.