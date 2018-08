Luís Castro prefere o trabalho ao mercado

Ocupado em dar consistência ao jogo de um Vitória de Guimarães ainda em construção, o treinador dispensa o pedido de reforços como distração. Ele quer é ganhar com estes que tem disponíveis para o Feirense

A derrota na Luz (3-2), na abertura do campeonato, não fez soar o alarme dos reforços, no D. Afonso Henriques, onde o treinador Luís Castro desmontou com naturalidade essa espécie de reflexo condicionado, em época de transferências. Espera mais da equipa, isso nem deixa discutir. "Tem de ter estabilidade defensiva, muito agressiva no último terço, muito equilibrada e sem perder equilíbrio defensivo", defendeu, mas isso são predicados a trabalhar em casa e não no mercado, explicou, este sábado, quando questionado sobre a necessidade de eventuais ajustes ao plantel: "Neste momento, quando temos em mãos à volta de 29 jogadores, não faz sentido. No futebol, instituiu-se que, quando as coisas não nos correm bem, venham jogadores; se nos correm bem, está bem assim, não se mexe mais. As instituições estão muito para além daquilo que são os resultados. Perdemos na Taça da Liga, desilusão; perdemos com um candidato ao título, fora, desilusão igual - não foi porque jogámos contra candidatos ao título, foi porque era nossa intenção pontuar. Então, agora, porque estamos duas vezes desiludidos, vamos buscar e falar em jogador e eu atiro-me às contratações. Não, não é isso. Aquilo que tenho de fazer é olhar para os jogadores e tentar rentabilizar ao máximo todos aqueles que tenho, que é um plantel de muita valia e é isso que tenho feito diariamente, é o que estou determinado em fazer e que as coisas se traduzam em vitórias".

Quando a análise de Luís Castro for diferente, não ninguém se iluda, ele será o primeiro a reivindicar reforços: "Quando isso não acontece, assumo a responsabilidade por completo, através de atos e não só de palavras, não me fico só pelas conversas. A administração sabe que sou assim e toda a gente sabe que sou assim".

Por agora, quer é dar corpo de equipa a este Vitória de Guimarães e vencer o Feirense, que esse é o tempero que dá sentido a tudo.