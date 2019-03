Luís Castro: "O Mattheus está a sentir um bom conforto no seio da equipa"

Treinador do Vitória de Guimarães aborda a vitória frente ao Boavista.

O Vitória de Guimarães venceu o Boavista por 3-1 na jornada 26 do campeonato. "A produção ofensiva só é bem conseguida se houver uma boa construção por detrás. [O Vitória] foi sempre uma equipa muito estável. Sabemos que, com a preocupação de construir, atrás há sempre uma ou duas falhas aqui e ali. O último terço teve grande volume de jogo e situações de golo. Conseguimos sempre bloquear a equipa do Boavista nos seus fatores mais fortes: uma equipa que procura muito os corredores laterais para cruzamentos. Bloqueámos os corredores laterais, os cruzamentos não saíram e diminuímos as jogadas de possível perigo", referiu o treinador Luís Castro.

"Senti uma equipa muito comprometida com o momento defensivo e com o momento ofensivo. Muitas vezes, o estado emocional dos jogadores não permite que eles estejam eficazes. Tenho pena que as coisas não tenham acontecido em mais jogos, mas estamos sempre à procura da perfeição. Não fizemos um jogo perfeito, mas foi um jogo bem conseguido. Poderíamos chegar ao intervalo a ganhar por mais golos. Mas o futebol é o que é e sabíamos que, a qualquer momento, poderíamos sofrer um golo, como aconteceu. Mas aí a equipa mostrou que estava em dia sim. Confesso que me senti melhor com o 2-1 do que com o 1-0. Os minutos entre o 1-0 e o 2-1 foram muito importantes, até pelo efeito que teve no estádio. Houve alguma desilusão quando sofremos o empate, mas com o 2-1 a equipa voltou a um estado de graça no estádio", continuou.

"Quanto mais conforto sentirmos à nossa volta, mais podemos render. O Mattheus [Oliveira] está a sentir um bom conforto no seio da equipa, o que lhe permite ter estabilidade emocional. Ele esteve ao nível da equipa. As dinâmicas devem andar sempre à volta do que deve ser a equipa e não de um jogador ou de outro. Se fizermos o nosso trabalho, estamos mais perto dos nossos objetivos [apuramento para a Liga Europa]. Estou à espera que, na próxima jornada, façamos um jogo tão bom como este [e não de terminar esta jornada no quinto lugar]", concluiu.