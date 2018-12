Luís Castro: "Não há o perigo de a equipa se sentir cansada"

Treinador do Vitória explica a razão de apostar praticamente no mesmo onze frente ao Boavista depois de um jogo desgastante com o Aves

O Vitória vai chegar ao Bessa depois de um jogo desgastante na Vila das Aves, disputado num relvado encharcado e que obrigou a equipa a um esforço suplementar. Mesmo assim, Luís Castro não está a pensar fazer grandes mudanças no onze para o duelo com o Boavista e confia que o rendimento coletivo se mantenha elevado. "Vou fazer uma ou outra alteração por opção e mais uma por obrigação, devido à lesão de Sacko. Confio em todos os jogadores. Não é normal fazer muitas mexidas na equipa; houve uma demora para encontrar o onze no início da época, mas ultrapassada essa fase, procuro manter o equilíbrio. Após dois dias de recuperação, não há o perigo de a equipa se sentir cansada. Confiamos muito no departamento de saúde do clube", analisou o treinador do Vitória no final de uma visita à ala de pediatria do Hospital de Guimarães.

Miguel Silva foi confirmado na baliza, para um jogo que Luís Castro quaifica como uma "final" e que espera ganhar. "Em relação ao jogo recente para o campeonato, o Boavista vai apresentar-se com três jogadores diferentes", o que desde logo pode suscitar um rendimento distinto por parte dos axadrezados. "No jogo com o Aves tivemos que fugir à nossa forma dejoga devido ao estado do relvado. Agora queremos que este seja um momento de fulgor para a equipa".