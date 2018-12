Luís Castro e a possível saída: "Neste momento, estou inquieto eu, administração e adeptos"

Treinador do Vitória de Guimarães não mudou de ideias e deixa esclarecimento para amanhã, segunda-feira.

O Vitória de Guimarães obteve este domingo um importante triunfo sobre o Rio Ave, por 3-2, depois de uma semana envolta em alguma polémica e mistério.

O alegado interesse do Reading no treinador deixou Guimarães em alvoroço, e a decisão do técnico em abordar o tema apenas na segunda-feira manteve o suspense. Este domingo, no fim do encontro frente aos vila-condenses, Luís Castro optou por manter a decisão e o mistério.

"[O jornalista] Disse toda a verdade [sobre ter adiado um comentário para segunda-feira]. Adiei para amanhã e irei fazê-lo", atirou o treinador do emblema minhoto. Mais tarde, na conferência de imprensa, comentou: "Neste momento, estou inquieto eu, a administração e os adeptos. Amanhã [na segunda-feira], irei falar. Não faria sentido algum proferir qualquer declaração sobre o assunto sem sentar com a administração e com a família e conversar. Puxei o jogo com o Rio Ave para a frente de tudo o que estava a acontecer. Foi com muito entusiasmo que eu, os jogadores, a estrutura e a massa adepta nos focámos no jogo com o Rio Ave. Não fazia qualquer sentido desviar-me desse foco. Agora, vamos saborear um pouco a vitória. Amanhã [segunda-feira], voltamos ao trabalho, porque resolver um problema destes também é trabalhar".

Sobre o jogo: "Foi um jogo muito difícil, as duas equipas tentaram roubar espaços, fecharam muito o último terço. O jogo foi-se repartindo, o domínio foi repartido, mas acreditámos sempre que podíamos chegar [à vitória]. Houve um momento em que a equipa se desuniu um pouco, perdemos o controlo. Com a entrada do Pêpê a equipa voltou ao jogo, estivemos melhor e fomos à procura do 3-2. A equipa soube sofrer e defender quando não tinha o controlo do jogo".

Vitória saborosa: "Muito trabalho, dedicação, ambição, muito trabalho dentro do campo, uma vitória aos 87 minutos é sempre uma vitória muito saborosa".

"Segredo" da boa fase: "Muito trabalho diário, dedicação ao trabalho, união de grupo. Umas vezes tem um melhor transfer para jogo, outras vezes ele é diminuto mas na maioria das vezes tem sido bom. Temos uma estrutura que nos apoia, não nos falta com nada".