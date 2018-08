Luís Castro ganhou mais do que três pontos em casa do FC Porto

Num momento da época que ameaçava tornar-se complicado, o triunfo do Vitória em casa do FC Porto e a exibição de alguns jogadores confirmaram a versatilidade do plantel liderado por Luís Castro.

Luís Castro ganhou mais do que três pontos com o inesperado triunfo do Vitória em casa do FC Porto. As alterações efetuadas pelo treinador no onze inicial, e as substituições operadas durante o jogo, deram-lhe mais cinco opções válidas para a equipa num momento da época que ameaçava tornar-se complicado, aumentando-lhe também o leque de soluções táticas. Sacko, Joseph, João Teixeira, Tozé e Davidson foram alguns dos jogadores que saíram do Dragão com o ânimo reforçado.

Indo por partes, os casos do defesa-direito Sacko e do médio-interior Joseph são, provavelmente, os mais sintomáticos. Isto porque nenhum deles tinha sido utilizado esta época, tendo ambos realizado exibições positivas. Luís Castro "ganhou" assim mais um defesa-direito para juntar a Dodô e Víctor García, da mesma forma que poderá ter ficado afastada a saída do maliano nesta janela de transferências. Apesar de ter saído lesionado ainda na primeira parte, Joseph esteve em bom plano e deixou boas indicações ao treinador, aumentando a lista de potenciais titulares no meio-campo da equipa vitoriana.

Ainda no meio-campo, provavelmente o sector mais equilibrado do plantel, Luís Castro ficou com mais duas boas dores de cabeça. Tozé foi o primeiro suplente a ser lançado e ajudou a equipa a revoltar-se, dando nas vistas com o golo marcado e também por ter atuado alguns minutos nas alas. Já João Teixeira, escalado inicialmente para atuar na ala esquerda, provou a sua polivalência, tendo também jogado no meio-campo.

Por último, Davidson foi o outro jogador que ganhou imenso com a exibição no Dragão. Foi o jogador que esteve menos tempo em campo, mas marcou o golo da vitória, que poderá revelar-se essencial para a sua afirmação em Guimarães, isto depois de alguma dificuldade em entrar no onze nas primeiras semanas.

Desta forma, ganha ainda mais interesse saber o onze que Luís Castro vai escolher para o jogo com o Tondela, na sexta-feira, sendo certo que o treinador vitoriano ganhou mais soluções após o triunfo no Estádio do Dragão.