Luís Castro e o Santa Clara: "Há preconceitos no futebol português"

Treinador do vitória de Guimarães fez a antevisão ao encontro da ronda 27 do campeonato.



Condicionalismos devido às ausências dos jogadores nas seleções: "Mudaram um pouco as nossas dinâmicas diárias, mas não mudaram nada o nosso objetivo para o jogo. Temos pela frente um adversário competente e bem orientada, mas vamos apresentar um Vitória ambicioso. Só não conseguimos trabalhar algumas dinâmicas, porque são jogadores importantes. Foi a primeira internacionalização do Wakaso; o Sacko tem-se afirmado como titular e o Osorio, ao ser titular pela Venezuela, também é um sinal de desenvolvimento. É mérito deles e dos colegas deles. Só assim é que podem ser chamados às respetivas seleções".

Mudanças no onze? "É normal que esses jogadores das seleções só consigam fazer um treino após representarem as respetivas participações. As instituições já estão habituadas a isso. Estando bem fisicamente, podem estar ao dispor do treinador, porque já estão identificados em profundidade com a equipa nesta fase da época".

Santa Clara: "Há preconceitos no futebol português. Se uma equipa está à chegar à I Liga, vai lutar para descer, tal como uma equipa que está a perder deve meter um ponta de lança. Mas não é líquido que uma equipa que tenha vindo da II Liga esteja a lutar para não descer. Isso aconteceu por exemplo com o Chaves na época passada, outras equipas que já estavam na I Liga estão agora numa situação pior. E o Santa Clara não está nessa situação. Nós vamos lutar pela melhor classificação possível, por um apuramento para a Liga Europa. Jogaremos pela vitória".

André André descartado: "Não está pronto para sábado. Conto com o Wakaso se a avaliação física de hoje se revelar positiva. Já o André André não contarei com ele, a menos que evolua nas últimas horas da sua lesão".

Rendimento fora de casa: "O passado não tem nada a ver com o presente. A vida é feita do presente, olhando um bocadinho para o futuro. Temos que ir ao campo do Santa Clara para dar o máximo. E na Liga quem é que tem melhores prestações fora de casa do que em casa? Só o Benfica tem mais pontos fora de casa. De resto, é normal que os jogadores estão mais identificados com o seu estádio, onde contam com o conforto dos seus adeptos. Psicologicamente os jogadores sentem isso e ainda mais no Vitória, que tem uma massa associativa magnífica. Isso é uma grande vantagem. É um conforto grande jogarmos em casa, apesar de também levarmos muitos adeptos para os outros estádios".

Espera um jogo aberto? "O Santa Clara nos últimos jogos redimensionou-se no aspeto defensivo, sofrendo poucos golos e concretizando menos. Nota-se uma menor eficácia. É uma equipa mais equilibrada, sem altos e baixos. Não acredito que uma equipa tranquila na classificação baixe em termos de intensidade".

Vitória tira vantagem de ter mais jogos em casa em relação à concorrência na Luta pela Liga Europa? "Se olharmos para a estatísticas, conseguimos de facto mais pontos em casa, perante os nossos deptos. Conquistando alguma vitória fora, poderemos lá chegar. Isso dá-nos algum conforto pensar assim. Mas nem sempre acontece aquilo que nós pensamos no futebol. A concorrência do Belenenses e do Moreirense é muito forte. A Liga Europa é uma luta apertada".