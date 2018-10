Luís Castro e o dérbi com o Braga: "Temos um bocadinho de favoritismo"

Treinador do Vitória de Guimarães considera que tem vantagem sobre o Braga por jogar "junto de uma massa adepta fantástica"

Luís Castro entende que, por jogar em casa, o Vitória de Guimarães tem "um bocadinho mais de favoritismo" em relação ao Braga que esta sexta-feira defronta, no Estádio D. Afonso Henriques, para a oitava jornada do campeonato. "Estamos juntos da nossa massa adepta, fantástica, temos um duelo com uma equipa forte, mas penso que as duas equipas sabem que têm um confronto difícil pela frente", afirmou o treinador do V. Guimarães na antevisão do dérbi.

O técnico considera que o resultado da época época passada (0-5) não terá influência nos jogadores da sua equipa. "Não diz nada para o jogo que vamos disputar assim como não diz nada a vantagem que o Vitória tem ao longo da sua história em jogos em sua casa contra o Braga".

O treinador do Vitória de Guimarães sublinhou que o confronto com o Braga "vale três pontos e uma imensa alegria se isso acontecer porque é o que procuramos em cada jogo". "Estamos determinados e temos muita ambição que isso aconteça e é com esse objetivo que vamos jogar".

Mesmo assim, Luís Castro reconheceu que o ambiente em torno do dérbi transmite uma energia positiva. "Sente-se uma energia diferente na cidade, sente-se um entusiasmo diferente que se estende aos jogadores, à equipa técnica e a toda a estrutura. Mas também sabemos que temos de ter uma grande dose de serenidade e racionalidade para abordar o jogo. É muito bom viver estes dérbis, é um privilégio passar por estes momentos", defendeu, não atribuindo vantagem a nenhuma das equipas. "Sabemos o que temos trabalhado, sabemos o momento que estamos a passar e o Abel também sabe o momento que o Braga que está a passar. Estamos a passar um período interessante, entramos mal no campeonato, mas se isolarmos os últimos cinco jogos estaríamos em quarto a um ponto do segundo. Portanto, factualmente estamos bem neste momento e queremos que esse período positivo se estenda no tempo", concluiu.