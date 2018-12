Luís Castro e o convite do Reading: "Não seria uma boa altura para sair"

Treinador do V. Guimarães garante que "não esteve em causa o dinheiro" e que na reunião com a administração não foi abordado o seu contrato.

Depois de recusar, no princípio desta semana, uma proposta do Reading, de Inglaterra, Luís Castro abordou pela primeira vez a decisão de continuar no Vitória de Guimarães. "Quando estamos ao serviço de uma instituição é natural que os recursos humanos possam ser contactados para representar outra instituição. Há vários parâmetros em análise: a questão familiar, financeira, profissional de carreira e a instituição que representamos. O Vitória tem uma estrutura que faz tudo para dar boas condições de trabalho. Em contrapartida estava uma instituição que dava uma garantia financeira confortável para a família, mas chegámos à conclusão, em conjunto com a família e com administração, que não seria uma boa altura para sairmos", explicou o treinador do V. Guimarães.

Luís Castro fez também questão de esclarecer que na "conversa com a administração" não foi abordado "o contrato com o Vitória Sport Clube, mas o convite do Reading". "Não esteve em causa o dinheiro, esteve como fruto de análise, mas não como elemento decisivo para a minha decisão", assegurou. "Sinto-me confortável porque tenho apoio da administração, carinho dos sócios e um plantel que dá tudo todos os dias. Quando nos dedicamos todos os dias outras oportunidades hão de aparecer e eu decidi ficar", acrescentou, revelando que só tomou uma decisão "depois de uma reunião com a administração e com a família" e que não teve interferência no trabalho da equipa. "As consequências com o plantel são zero, porque nunca abordei esse tema falei com o plantel. Jamais enquanto líder deixaria que questões internas mexessem com o plantel", garantiu.

Nesta conferência de antevisão do jogo de sábado em casa do Aves, Luís Castro considerou que o próximo adversário tem "uma equipa boa no seu todo que vai complicar muito os objetivos" do Vitória, lembrando que se o Aves "precisa de pontos para se colocar numa posição mais confortável", a equipa que lidera precisa de pontos para se "aproximar do quarto lugar".