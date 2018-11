Luís Castro e a falta de eficácia: "Acontece com todas as equipas, incluindo o Real e o United"

Treinador do Vitória de Guimarães fez a antevisão do encontro frente ao Santa Clara [domingo, às 15h00].

Santa Clara: "Ainda não conseguimos encontrar nenhum outro teste que não seja duro. O Santa Clara está a fazer um trajeto bom e a conseguir bons resultados que animaram a equipa. São muito eficazes na finalização. A nossa equipa está estável, a jogar bem. Vem de um ciclo bom de jogos. Em sete jogos do campeonato, depois da segunda jornada, só averbámos uma derrota. São indicadores positivos, mas queremos sempre mais. O Santa Clara provocou sensação no campeonato porque as pessoas não esperavam que aparecessem tão fortes, mas têm demonstrado que quando há qualidade é possível apresentar bons resultados".

Os últimos empates: "Os jogos com o Braga e o Boavista implicavam dificuldades elevadas. A equipa soube ir para eles de forma aberta e desinibida. Fomos ousados em campo, criando oportunidades. A equipa deveria ter saído com mais pontos, só que muitas vezes dependemos muito do momento de inspiração dos jogadores. Seria fantástico se fizéssemos golos em 25 por cento das nossas oportunidades".

Eficácia: "Nas nossas vidas tudo requer inspiração. E quem joga próximo da área tem fases de maior ou menor concretização. Isso acontece com todas as equipas, incluindo no Real Madrid e no Manchester United. Quando os golos não aparecem não é por falta de talento. Isso vai ser resolvido de forma natural. Para que as coisas nos corram bem, teremos de ser muito eficazes nos momentos defensivos".

Jogo às 15h00: "Agrada-me esse horário. Sou do tempo em que íamos à bola e todos os jogos se desenrolavam à mesma hora. Almoçávamos e íamos à bola. Será um horário bem aceite por todos os que amam o futebol".

Audácia: "A audácia tem que estar sempre dentro de nós. Somos muito ambiciosos e isso vive-se no Vitória. Seremos audazes, mas sendo equilibrados defensivamente"

A equipa sem Wakaso: "Confio muito nos jogadores do plantel. Não tendo um jogador, jogará outro. Fui eu a escolhê-los, juntamente com os jogadores. A falta do Wakaso será resolvida por natureza".