Luís Castro: "Aspeto mental é o que está mais debilitado"

Treinador do Vitória sublinha a necessidade de fazer trabalho psicológico com os jogadores depois de duas derrotas. Moreirense muito elogiado.

O Vitória vai iniciar amanhã, no dérbi concelhio com o Moreirense, um ciclo de três jogos em oito dias, um deles para a Taça de Portugal, e a principal preocupação de Luís Castro prende-se com a recuperação psicológica dos jogadores depois de duas derrotas. "O aspeto mental é decisivo e, nesta altura, é o que está mais debilitado. Temos que retomar a confiança. Eliminando a desconfiança resultante das derrotas, estamos prontos para os três jogos", disse o treinador do Vitória, antes de elogiar o adversário de sexta-feira. "O Ivo Vieira tem feito um trabalho fantástico. Pelo que está a fazer, considero que é uma das grandes equipas deste campeonato. Se é um rival na luta europeia? Não podemos distrair-nos com nada; a vida não se faz de estatuto. Já era rival antes do jogo, mais ainda por ser o nosso próximo adversário".

Frontal como é hábito, Luís Castro não escondeu que será no terceiro compromisso (com o Benfica, para o campeonato, na sexta-feira da semana seguinte) que o cansaço poderá fazer mossa. "É nesse jogo que se poderá pagar uma fatura elevada. Vamos ter atenção máxima sempre ao próximo jogo e vamos gerir tudo com cautelas".

Sobre o mercado de jogadores, aberto durante este mês, o treinador espera "entradas e saídas" e não esconde uma sensação de frustração. "Vamos sair sempre a perder. Este mercado não devia existir; e a existir devia ter um período de cinco dias. Se estou a contar perder algum jogador importante? O que for importante para a administração, será feito", respondeu Castro.