Luís Castro aponta José Carlos Teixeira ao meio-campo

Tal como fez com Krovinovic e Rúben Ribeiro no Rio Ave, Luís Castro acha que João Carlos Teixeira pode jogar numa ala, mas com liberdade para aparecer na zona central. A prioridade é, contudo, que seja médio

Reforço de última hora na apresentação do plantel do Vitória aos adeptos, João Carlos Teixeira oferece versatilidade tática a Luís Castro. Com 25 anos, o jogador procura relançar a carreira em Guimarães e pode ser utilizado em mais do que um lugar, se bem que o treinador prefira olhar para ele como um médio-interior, tendo em alternativa a possibilidade de o colocar numa ala, embora sem ser propriamente um extremo.

Adepto incondicional do 4x3x3, Luís Castro quer ter dois médios-interiores com capacidade de passe e inteligência na leitura de jogo, e que tenham igualmente aptidões para surgir em zona de finalização. Se João Carlos Teixeira lhe oferece essas características, também dá ao treinador uma variante tática, que é a de poder jogar encostado a uma linha e com liberdade para aparecer na zona central. Luís Castro fez precisamente isso no Rio Ave com Krovinovic e Rúben Ribeiro, dois elementos com liberdade tática.

O potencial detetado há muito tempo em João Carlos Teixeira continua à espera de uma época em cheio, em forma de confirmação. Apesar de na temporada passada, em Braga, ter realizado 23 jogos, a verdade é que não somou muitos minutos: 1135 no total de três competições, sendo que no campeonato fez apenas 599. Para se perceber melhor essa realidade, basta ver que só realizou um jogo completo (Taça da Liga).

Também Dodô, que chega ao Vitória por empréstimo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, oferece a Luís Castro a possibilidade de o colocar em mais do que uma posição. Defesa-direito de raiz, o brasileiro pode igualmente ser utilizado mais à frente, como médio, lugar que desempenhou no Coritiba, antes de se transferir para a equipa ucraniana, treinada por Paulo Fonseca.

Dodô chegou ontem a Guimarães e se há a hipótese de ser utilizado amanhã, com o Rio Ave, será no estágio de Lousada que irá acelerar.