Luís Castro antevê mudanças na equipa para o Dragão

O treinador do V.Guimarães fez a antevisão do jogo com o FC Porto

Luís Castro, treinador do V.Guimarães, garante uma equipa confiante e assume que vai mexer no onze para a visita ao FC Porto, no sábado.

Necessidade de pontuar após duas derrotas: "É fundamental passarmos a jogar melhor. Queremos colocar qualidade no nosso jogo de forma a dar-nos pontos, isso está assente naquilo que queremos para o campeonato e não naquilo que aconteceu no início da época."

Confiança regressa com o trabalho: "Tudo que são desaires afeta, é assim na vida e é igual no futebol. Não ter somado qualquer ponto nas duas primeiras jornadas baixa os índices de confiança, mas ao longo da semana de trabalho isso melhora e agora estamos novamente confiantes. Retomar o trabalho reativa as nossas ambições e estamos novamente prontos para ir a jogo. O jogo com o Feirense já passou à história. O futuro tem 32 jornadas."

Mexidas no onze: "Temos que agir em função daquilo que acontece em cada jogo. Quando não encontramos sucesso num jogo temos que ir à procura desse sucesso com um ou outro jogador a substituir quem esteve no último jogo e é isso que vai acontecer seguramente."

Confiança nos pontas de lança: "O mercado é dinâmico, mas não é algo que preocupa. Temos o Tallo, o Alexandre Guedes e o Estupinan. Os três avançados que temos à disposição têm-se entregado ao trabalho. Não fazer golo não é um problema de um ponta de lança, não fazer golo não se reduz a um jogador, mas sim à equipa. A minha atenção está muito focada nos jogadores que tenho à disposição."

Marega e comparação com o FC Porto da época passada: "Só Sérgio sabe se o Marega vai jogar e só o Sérgio sabe se a equipa está melhor ou pior, não trabalho com os jogadores do FC Porto."

Queixas da arbitragem por parte do clube: "Não sou muito de falar de arbitragens, de facto. Na última época falei uma chaves, depois de uma arbitragem do Hugo Miguel com o Chaves. Remeto para o comunicado do clube. Vocês veem aquilo que eu vejo, façam a vossa análise."