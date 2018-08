Luís Castro antecipa Tondela e atira: "Não quero fazer cortes com o passado"

O V. Guimarães recebe, esta segunda-feira, o Tondela, em jogo a contar para a Taça da Liga

Luís Castro quer ver o V. Guimarães a dar uma resposta "positiva" na estreia oficial na temporada 2018/19. O treinador da equipa minhota alertou para as dificuldades que vai encontrar frente ao Tondela e não deixou de lembrar o trabalho de Pepa à frente da formação "auriverde".

"Começámos há cinco semanas o nosso caminho e todo ele foi para formar uma equipa que responda às nossas ideias. Queremos dar uma resposta positiva em relação ao que fizemos na pré-época. Vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado. Não olhamos de outra forma para a competição que não com a visão de respeito pelo adversário e pelas nossas ideias. Há um conjunto de fatores que nos levam a pensar que pode ser um dia de êxito para nós. Queremos que seja um dia de êxito para a nossa forma de jogar", atirou Luís Castro, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio.

"O Tondela do Pepa deu sequência ao que fez na época passada. Deixou muitos agentes do futebol muito surpreendidos, mas não a nós. Tivemos a oportunidade de fazer um jogo de preparação com o Tondela. Vai ser uma equipa muito difícil de bater, com um ataque à profundidade muito forte, com aproveitamento permanente de espaços. Sabemos o que o Tondela quer do jogo e o que nós queremos do jogo. Fica claro para mim que o que fizemos no passado não conta para nada no presente. Amanhã uma das equipas vai ficar de fora. Estamos com muitos jogadores novos na equipa, embora a equipa tenha mostrado fluidez. Estamos prontos para a competição. Pela última semana de estágio, ficou uma imagem de uma equipa pronta. Vamos corresponder na prática e não só dizê-lo", acrescentou.

O treinador vitoriano falou ainda da assimilação das ideias por parte do plantel, rejeitando falar num corte com o trabalho desenvolvido no passado. "Há sempre um ou outro jogador com mais dificuldades, mas é para isso que serve a pré-época. Se tivéssemos todos os jogadores a entender da mesma forma, fazíamos uma pré-época de 15 dias. O grau de adaptabilidade vai variando. Todos os jogadores são dominadores das propostas. Os que chegaram mais tarde podem provar alguma hesitação, mas a equipa consegue criar um contexto a atacar ou a defender", destacou.

"Se sair do Vitória, o treinador de amanhã vai trazer uma ideia com ele. Se esse sair, vai chegar outro com outra ideia. O que difere são os detalhes. Na soma vai estar um resultado diferente. Não quero cortar nada com o passado. Quero aproveitar tudo de bom do passado. Não quero fazer cortes com o passado, quero aproveitar tudo o que é de bom. Se algo é feito de bom pelo José Peseiro, eu agarro, copio e ponho em prática", rematou.

Refira-se que o jogo entre o V. Guimarães e o Tondela marcará a estreia oficial de Luís Castro à frente dos destinos da equipa minhota. Nos desafios disputados durante a pré-época, o conjunto vitoriano não somou qualquer desaire.