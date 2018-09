Júlio Mendes vai promover sessões de esclarecimento sobre alterações na SAD

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, anunciou que a direção vai realizar sessões de esclarecimento sobre alterações que permitam a entrada de investimento na SAD

Depois de os sócios terem recusado, na Assembleia Geral (AG) extraordinária, uma mudança nos estatutos do clube para poderem "deliberar sobre possíveis alterações no pacto social entre clube e SAD", a proposta para o clube perder o direito de veto na nomeação de membros para o Conselho de Administração da SAD não foi sequer discutida, e Júlio Mendes admitiu ser necessário discutir com mais calma as eventuais alterações que podem ocorrer na SAD.

"Vamos levar isto para um outro momento e realizar um conjunto de sessões de esclarecimento, para que, depois, quando tivermos de voltar a discutir estas questões, as pessoas já estejam elucidadas para votarem em consciência", disse, após uma reunião magna com mais de 700 sócios presentes.

Com a alteração dos estatutos a recolher uma percentagem aquém dos 75% necessários - obteve 57,4% dos 606 votos -, o dirigente frisou que, "do ponto de vista legal, as coisas não se alteraram", e disse acreditar que, com o "esclarecimento devido", os associados vão entender que as alterações na SAD de forma a permitirem a entrada de mais investimento são "muito vantajosas para o futuro do clube".

Júlio Mendes realçou que não existe, para já, "nada de firme" quanto aos investidores interessados na SAD vitoriana, e prometeu "continuar a trabalhar" de forma a "encontrar soluções para um futuro melhor" para o clube.

O dirigente justificou ainda ter retirado da ordem de trabalhos da assembleia a votação do contrato entre o clube e a SAD sobre o arrendamento do Estádio D. Afonso Henriques, por 30 anos, por entender que a decisão deve ser tomada "com serenidade" e com "os sócios informados".