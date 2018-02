A arbitragem de Nuno Almeida no jogo entre o Boavista e o Vitória, no Bessa, motivou protestos do clube minhoto,

Júlio Mendes, presidente do Vitória, vai pedir uma reunião com Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, para expor, na sua ótica, os erros que têm sido cometidos contra o clube vimaranense. "De facto, temos sido prejudicados. Ontem mesmo, no fim do jogo [com o Boavista], transmiti isso ao presidente do Conselho de Arbitragem. Isto tem de acabar. Tenho tido toda a paciência do mundo, tenho dito que do lado do Conselho de Arbitragem se está a tentar fazer um trabalho sério, mas o que é facto é que o Vitória tem sido muitas vezes prejudicado e isso tem de terminar", reagiu o presidente do Vitória em declarações à Rádio Santiago, de Guimarães.

A arbitragem de Nuno Almeida no jogo entre o Boavista e o Vitória, no Bessa, motivou protestos do clube minhoto, sobretudo por um lance na área axadrezada em que o árbitro, por indicação do VAR, recuou na marcação de uma grande penalidade, assinalando antes livre à entrada da área. "Vou pedir uma reunião com o presidente do Conselho de Arbitragem, vou passar a ser mais eloquente, para que as coisas possam mudar de rumo. Não é possível continuar a ter um papel construtivo quando estamos a ser sucessivamente prejudicados nos nossos jogos", acrescentou ainda Júlio Mendes.