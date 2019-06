Júlio Mendes satisfeito com a proliferação de candidatos

O presidente do Vitória de Guimarães não conhece o projeto do trio de candidatos ao seu lugar, mas admite que o facto de não haver um candidato único é bom para os sócios na boca das urnas

Júlio Mendes foi na sexta-feira agraciado com o título de embaixador nobre da freguesia de Ponte, em Guimarães. O ainda presidente do Vitória de Guimarães concedeu falar de futebol, mas revelou-se enigmático na hora de abordar o falhanço quanto à contratação do médio Krovinovic, que chegaria a Guimarães por cedência do Benfica, mas que acabaria por trocar o branco do clube da Cidade Berço pelo amarelo do Norwich, clube da sede do condado de Norfolk, em Inglaterra. "Amanhã [Krovinovic no Norwich] isso já não será notícia" assumiu.

Sobre a proliferação de candidatos, três, às eleições do clube, no próximo dia 20 de julho, Júlio Mendes assegura que "o Vitória ficará sempre em boas mãos, porque qualquer vitoriano é um bom candidato", justificando, depois, o raciocínio: "Envolvem-se nas causas do clube. Só não conheço os projetos, mas os sócios decidirão. Fico satisfeito por haver três candidatos porque permite maior escolha aos sócios."

Quanto à pré-época revelou-se, uma vez mais, lacónico, avançando com uma lapalissada: "Este não é um ano diferente dos outros. Até 31 de agosto todos os clubes estarão a trabalhar."

E sobre o seu futuro próximo, mostrou-se reservado e sem deixar pontas soltas: "Estarei em funções até 20 de julho, depois tomarei as minhas decisões em termos pessoais."