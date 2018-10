Presidente do Vitória de Guimarães abordou palavras de António Salvador a propósito da reprimenda ao VAR do encontro com o Rio Ave.

O presidente do Braga, António Salvador, disse esta quarta-feira esperar que o videoárbitro (VAR) do jogo com o Rio Ave não tenha sido repreendido pelo facto de os bracarenses liderarem a Liga de futebol. "Espero que não seja uma coincidência. Houve outros penáltis por marcar em outros jogos, como no jogo com o Aves. Houve golos marcados ao longo das jornadas, como o do Guimarães em Portimão, que foi ilegal. Houve lances para expulsão, como os do Cervi, Ruben Dias ou Filipe. E não houve reprimendas", disse Salvador, em Coimbra, à entrada para a cimeira de presidentes.

A referência ao Vitória de Guimarães mereceu uma resposta por parte de Júlio Mendes. "Se ele se refere ao lance que estou a pensar, não tem efeito nenhum no resultado, porque o Vitória perdeu. Por isso, não percebo a afirmação do meu colega António Salvador. Devia estar a olhar antes para dentro de portas e comentar o penálti que não foi marcado contra o Braga no jogo com o Rio Ave. Esse sim é um lance de penálti", atirou.

Júlio Mendes, refira-se, fez uma avaliação às arbitragens nos jogos da equipa minhota.