Júlio Mendes recandidata-se à presidência do Vitória

Anúncio da candidatura será feito depois de uma conversa com os titulares dos demais órgãos sociais e com a estrutura do futebol profissional. Júlio Vieira de Castro será o outro nome na corrida eleitoral

A dois meses do termo do segundo mandato na presidência do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes já decidiu que será candidato a permanecer por mais três anos na liderança do clube que assumiu em março de 2012. Na altura, teve como adversário Pinto Brasil (venceu com 63% dos votos). Em 2015, concorreu sozinho e, para a disputa da liderança até 2021 tudo indica que contará com Júlio Vieira de Castro como adversário. O empresário será o rosto do movimento "Novo Vitória", candidatura com anúncio marcado para o dia 8. O da recandidatura de Júlio Mendes depende de uma conversa do atual presidente com os demais membros dos órgãos sociais e com a estrutura do futebol profissional. No entanto, a decisão está tomada e o elenco que o acompanha sofrerá poucas alterações. Na presidência da Assembleia Geral permanecerá Isidro Lobo, apesar dos rumores que, em Guimarães, apontavam o ex-autarca António Magalhães como sucessor.

Júlio Mendes assumiu o V. Guimarães num verdadeiro caos financeiro e tem como principal trunfo a recuperação económica do clube, o aproveitamento dos jogadores formados no Berço e a constituição da SAD para o futebol profissional. No currículo do atual presidente destaca-se a conquista da Taça de Portugal (2013), com Rui Vitória na liderança de uma equipa que fez história no clube.