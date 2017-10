Júlio Mendes não confirma recandidatura: "Continuidade pode ser com outro"

O presidente do V. Guimarães falou aos jornalistas antes da partida da comitiva vimaranense para Marselha e garante que ainda não decidiu se vai avançar com nova candidatura à liderança do emblema minhoto.

Sobre uma eventual recandidatura: "Recandidatura? Nunca disse isso. Já falei duas vezes sobre esse assunto e nunca disse que podiam esperar pela recandidatura. O que mais me preocupa é que o Vitória prossiga no seu caminho de continuidade, que pode ser com outro. No momento em que essas coisas tiverem que ser decididas, em janeiro, fevereiro, quando for convocada a assembleia geral eleitoral, anunciarei a minha decisão. Não beneficiaria em nada a instituição estar a anunciar estas coisas antes do tempo devido".

Arranque em falso na fase de grupos da Liga Europa: "Não estou assim tão convencido de que tenhamos começado com o pé esquerdo. O primeiro impacto foi com uma equipa muito difícil [Salzburgo], que pode vencer o grupo. Na Turquia não jogámos num campo fácil. O que posso dizer, com toda a sinceridade, é que as contas estão todas em aberto, nós não tememos ninguém, vamos disputar sempre os três pontos, seja no D. Afonso Henriques ou fora de casa, e vamos fazer isso mesmo em Marselha. Vamos lá para ganhar".

Número de adeptos a apoiar em Marselha: "Claro que é importante. Falei do jogo da Turquia, um exemplo em que sentimos a falta do apoio dos nossos adeptos. Tínhamos 40 mil adeptos do Konyaspor, que apoiavam a equipa deles quando estava bem e assobiavam quando o Vitória tinha a bola. Isso acaba por ter um impacto grande. Termos dois mil a apoiarem-nos amanhã é importante, contamos com esse apoio".

Empate em Lyon em 2013 (1-1): "Não há jogos iguais. Serve de incentivo, vamos motivados, confiantes, sabemos que temos de arrepiar caminho. Vamos fazer o nosso trabalho e não podem esperar facilidades do nosso lado. É um jogo de que me recordo [o de Lyon], em que estivemos bem".

Confiança na equipa: "Estou sempre [confiante], acredito no plantel que temos, na construção que fizemos. As análises de curto prazo, do que está em cima do acontecimento, não contam nada para o desfecho das competições. São momentos que as equipas vivem, que podem melhorar ou piorar. Estou confiante de que a nossa situação vai melhorar".