Júlio Mendes: "Este é o último mandato a que me candidato"

Líder do Vitória esclarece também que se perder as eleições deixará a presidência da SAD.

Júlio Mendes aproveitou a primeira sessão de esclarecimento aos sócios do movimento Contigo Vitória, realizada anteontem à noite, para dizer que, se vencer as eleições do dia 24, sairá do clube no fim do mandato, ou seja, em março de 2021. "Este é o último mandato a que me candidato; será o terceiro e o último. Sou da opinião que as pessoas não podem perpetuar-se nos cargos de poder", avançou Júlio Mendes.

O atual presidente disse ainda que, se sair vencedor do ato eleitoral, o projeto desportivo do Vitória será substancialmente diferente dos anteriores, em mandatos marcados por aquilo que caracterizou de "extremas dificuldades" ao nível financeiro. "Esta equipa que andou a comer os ossos deve ter essa oportunidade", apontou, fazendo referência a uma situação financeira mais desafogada com a aproximação da entrada em vigor do contrato televisivo com a MEO.

Já ontem à noite, Júlio Mendes esclareceu o posicionamento quanto à presidência da SAD, cujo mandato só termina em 2019. "Não me passa pela cabeça continuar em funções no conselho de administração se não tiver a confiança dos sócios".