Júlio Mendes: "Equipa está a crescer de forma segura e sustentável"

Em mais uma Gala dos Conquistadores, o presidente do Vitória enalteceu o rendimento desportivo da equipa de Luís Castro

Integrada nas comemorações do 96º aniversário do Vitória, realizou-se esta noite mais uma edição da Gala dos Conquistadores, no Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães, um evento destinado a premiar os melhores do ano. Júlio Mendes, presidente do emblema vimaranense, aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem de esperança no futuro. "A nossa equipa está a crescer de forma segura e sustentável, o que nos abre perspetivas muito boas. Para já, estamos focados em ganhar todos os jogos até janeiro. Depois, nessa altura vamos debruçar-nos sobre os reforços e seremos eficientes como fomos em outras épocas", apontou o presidente do Vitória.

Com a presença dos plantéis da equipa principal e secundária, bem como os respetivos treinadores, a Gala dos Conquistadores premiou Pedro Henrique como Atleta do Ano, Tyler Boyd como Revelação do Ano e Vítor Campelos como Treinador do Ano, este último pelo que fez ao serviço da equipa B na última época, tendo entretanto saído. Roman Correia, da equipa B e campeão europeu de sub-19 por Portugal, ganhou o Prémio Mérito Desportivo.

Moreno e Paulo Cunha, que terminaram as respetivas carreiras no futebol e no basquetebol, foram distinguidos com o Prémio Reconhecimento.