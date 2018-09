Júlio Mendes em exclusivo: "Vamos colocar o Vitória num patamar ainda mais alto"

Júlio Mendes, 24.º presidente do clube, reforça ambição de continuar a engrandecer um clube com "muita força".

Uma semana depois de os sócios do Vitória terem chumbado, em assembleia geral extraordinária, as alterações dos estatutos do clube propostas pela Direção, o que poderia abrir as portas à entrada de novos investidores na SAD, Júlio Mendes assumiu que tem motivos para dar continuidade, com segurança e confiança, ao percurso iniciado a 31 de março de 2012, quando foi eleito pela primeira vez presidente do V. Guimarães. "Estamos no nosso terceiro mandato e temos conduzido o Vitória para patamares de maior exigência. Estamos a fazê-lo de forma consistente. Orgulhamo-nos disso e a generalidade dos vitorianos também", afirmou, em exclusivo a O JOGO, o líder do clube que na AG do dia 8 deste mês assistiu ao adiamento da proposta de apreciação e aprovação do desaparecimento do veto do clube em relação à nomeação de membros para a administração da SAD.

Sem querer abordar novamente o assunto, o presidente do Vitória acrescentou que a equipa que lidera tem "um projeto que foi sufragado e um caminho para continuar a trilhar". "Vamos, com toda a certeza, colocar o Vitória num patamar ainda mais alto do que aquele em que tem conseguido estar", sublinhou, não escondendo felicidade por ter visto muitas equipas e atletas do Vitória receberem prémios na nona edição da Gala do Desporto de Guimarães, que decorreu anteontem no Multiusos da cidade. "Esta iniciativa municipal tem esta marca indelével: a forte presença do Vitória. Foi, mais uma vez, distinguido em quase todas as modalidades e é mais uma demonstração cabal da força do clube na cidade e no concelho", referiu.

Júlio Mendes aproveitou para deixar uma mensagem a quem critica a sua gestão das modalidades amadoras. "O que vimos na Gala do Desporto é a prova de que o Vitória faz uma aposta muito grande no desporto e também, claro, no futebol. E também prova que são muitas vezes injustas as considerações que fazem acerca da minha visão em relação às modalidades que não o futebol. Este clube é grande, tem uma grande força e está em praticamente todas as modalidades. Não está em todas porque as coisas têm de ser feitas de uma forma sustentável e progressiva, mas um dia estará", prometeu o dirigente do clube minhoto.